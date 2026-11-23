У Лозанні, Швейцарія, Спортивний арбітражний суд (CAS) 24 листопада має оприлюднити рішення за апеляцією Сенегалу проти позбавлення збірної титулу Кубка африканських націй. CAS повідомив, що учасників справи поінформували про оголошення вердикту у другій половині дня, однак точного часу не назвали.

Апеляція на рішення CAF

Сенегал оскаржує рішення Африканської конфедерації футболу (CAF), яка визнала чемпіоном Марокко. У фіналі турніру в січні в Рабаті сенегальці перемогли господарів з рахунком 1:0 у додатковий час. Аргументи Сенегалу, Марокко та CAF суд заслухав у Лозанні на початку жовтня, повідомляє Channel NewsAsia.

Наприкінці основного часу фіналу сенегальська команда на 14 хвилин залишила поле після призначення пенальті у її ворота. Частина гравців повернулася до роздягальні на знак протесту, після чого матч відновили. Марокко не реалізувало пенальті, а в додатковий час Сенегал забив вирішальний м’яч.

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Чому Сенегал позбавили титулу

Через два місяці апеляційний орган CAF постановив, що Сенегал програв матч через залишення поля. Він скасував результат фіналу та присудив Марокко перемогу 3:0. Сенегал подав апеляцію до CAS 25 березня. В основі аргументів Сенегалу — твердження, що рішення арбітра є остаточним, а він дозволив дограти матч.

CAS спершу планував винести рішення за кілька днів після слухання 8 жовтня, але згодом вирішив підготувати повний вердикт із юридичним обґрунтуванням. За даними суду, арбітражні рішення CAS мають таку саму силу, як рішення національного суду, та можуть виконуватися спортивними федераціями або державними судами залежно від обставин.

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