За даними Live Science, спостереження космічного телескопа James Webb виявили надмасивні чорні діри, що існували вже через кількасот мільйонів років після Великого вибуху. Це ставить під сумнів поширене уявлення, за яким спершу формувалися галактики, а чорні діри виникали з решток масивних зір і поступово нарощували масу.

Майже кожна велика галактика, імовірно, має в центрі надмасивну чорну діру. Маса чорної діри Стрілець A* в центрі Чумацького Шляху перевищує масу Сонця більш ніж у 4 мільйони разів. У близьких галактиках центральна чорна діра зазвичай приблизно у тисячу разів менш масивна за всю галактику.

Надто масивні для галактик-господарів

Астрофізик Кембриджського університету Роберто Майоліно зазначив, що деякі чорні діри раннього Всесвіту виглядають непропорційно великими порівняно зі своїми галактиками-господарями. Частина з них за масою може бути майже порівнянною із сукупною масою зір у таких галактиках.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, Майоліно та його колеги безпосередньо виміряли масу чорної діри в об’єкті Abell2744-QSO1. За їхніми висновками, вона становить більшу частину маси цього об’єкта. Галактика GHZ2, світло від якої долало до Землі близько 13,4 мільярда років, містить найдавнішу відому надмасивну чорну діру.

Можливі шляхи формування

Науковці розглядають кілька пояснень появи таких велетенських чорних дір. Вони могли утворитися зі звичайних зоряних залишків, але рости набагато швидше, ніж зазвичай. Інша можливість — прямий колапс величезних газових хмар, який відразу створював би великі чорні діри. Також обговорюють гіпотезу про первинні чорні діри, що могли сформуватися невдовзі після Великого вибуху, до появи перших зір і галактик.

Чорні діри та галактики водночас впливають одна на одну. Енергія від зростаючої чорної діри здатна нагрівати або виштовхувати газ, обмежуючи утворення зір, але за певних умов може стискати газ і сприяти появі нових зір. Щоб з’ясувати, наскільки типовими є надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті, астрономам потрібні значно більші вибірки спостережень телескопа James Webb.

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