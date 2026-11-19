Самці мишей, які протягом восьми днів спостерігали за бійками інших мишей, у подальших сутичках виявилися краще підготовленими за особин без такого досвіду. Вони швидше атакували суперника, рідше поверталися до нього спиною та використовували схожі прийоми, хоча все ж поступалися мишам, які брали участь у бійках самі. Про це повідомляє Ars Technica з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Три групи мишей

Дослідники випадково розподілили самців на три групи: бійців, спостерігачів і новачків. Протягом восьми днів вони проводили по три десятихвилинні тренування щодня. Новачки ізольовано гралися з іграшковими мишами, тоді як спостерігачі з підвищеної платформи дивилися на сутички пар мишей через прозору перегородку. Така конструкція давала їм змогу не лише бачити, а й чути та відчувати запах під час бійок.

На дев'ятий день усі тварини тричі по чотири хвилини змагалися з досвідченим суперником. Сутички фіксували на відео для подальшого аналізу поведінки. Автори експерименту створили умови, за яких переможець був більшим, досвідченішим і перебував у власній клітці, а отже мав територіальну перевагу.

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Зміни у мозковій активності

Науковці також відстежували активність мозку тварин. Для цього збуджувальні клітини позначили зеленим світінням під час активації, а гальмівні — червоним; у 12 взаємопов'язаних ділянках мозку встановили малі оптичні волокна.

У мишей-спостерігачів патерни мозкової активності змінилися та стали більше схожими на показники мишей-бійців у всіх 12 ділянках. Під час тренувань активність гальмівних клітин у спостерігачів нагадувала показники бійців, тоді як збуджувальні клітини були ближчими до показників новачків. У день випробування обидва типи клітин у спостерігачів стали подібнішими до показників мишей, які мали безпосередній досвід бійок.

Співавтор дослідження Хорхе Іраведра-Гарсія з Принстонського університету пояснив, що спостереження за агресією залишає в мозку слід, який впливає на поведінку тварини в наступному конфлікті. Дослідники зазначають, що ще належить з'ясувати, наскільки такі результати можна поширювати на людей.

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