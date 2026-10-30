На узбережжі біля Портленда в Австралії кількість спостережень за карликовими синіми китами знизилася на 51% у порівнянні результатів авіаційних обстежень за 2000–2004 та 2020–2024 роки. Про це повідомляє ABC News з посиланням на морського науковця Піта Ґілла, який 28 років стежить за китами вздовж цього узбережжя.

Менше китів і крилю

За словами Ґілла, на початку 2000-х під час одного обстеження в середньому фіксували від 12 до 18 китів, тоді як тепер — п’ять або шість. Науковець провів понад 300 авіаційних обстежень моря біля Портленда за останні три десятиліття.

Дослідники поки не встановили, чи зменшилася чисельність популяції карликових синіх китів, чи тварини змінили міграційні маршрути. Щоліта кити прибувають у води між мисом Кейп-Отвей у штаті Вікторія та містом Роб у Південній Австралії, щоб харчуватися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ґілл також зафіксував скорочення скупчень крилю біля поверхні води на 65% порівняно з початком 2000-х. За його словами, через це морським тваринам доводиться витрачати більше енергії, щоб дістатися корму на глибині. У колонії австралійських морських котиків, які живляться рибою в екосистемі Бонні, також виявили недоїдання та скорочення популяції.

Мінливість апвелінгу

Апвелінг Бонні з листопада до травня піднімає до поверхні холодну воду та поживні речовини з глибин, створюючи кормову базу для риб, птахів і морських ссавців. Докторант Університету Дікіна Алекс Шут, який досліджує 30-річні тенденції в системі Бонні, заявив, що за останні п’ять років сила течії стала більш мінливою.

Шут вважає, що на ці зміни може впливати зміна клімату. У 2024 році апвелінг Бонні був найсильнішим за весь час спостережень, однак, за словами еколога, інтенсивніша течія не обов’язково означає більше поживних речовин і крилю, оскільки екстремальні умови можуть впливати на зоопланктон і весь харчовий ланцюг.

Читай нас у