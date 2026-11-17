Spotify запустив для всіх виконавців інструмент Artist Profile Protection, який дає їм змогу контролювати музику, що публікується під їхнім ім’ям. За даними TechCrunch, сервіс офіційно відкрив функцію після восьми місяців бета-тестування за участю окремих артистів.

Сповіщення про нові релізи

Функцію можна увімкнути через Spotify for Artists. Після цього виконавці отримуватимуть сповіщення, коли під їхнім ім’ям подаватимуть нову музику. Якщо реліз їм не належить, вони зможуть прибрати його прив’язку до свого профілю, щоб він не відображався на сторінці.

За замовчуванням релізи й надалі виходитимуть у запланований час, якщо артист не втрутиться. Водночас у сервісі можна активувати розширене налаштування, за якого виконавець має вручну схвалити або відхилити реліз до його появи на сторінці.

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Захист від помилкових релізів

У Spotify заявили, що інструмент має розв’язати проблему помилкового потрапляння музики на профілі артистів. Це може відбуватися через навмисне наслідування виконавців, помилки в метаданих або збіг імен різних музикантів.

Компанія повідомила, що під час бета-тестування працювала з тисячами артистів, аби вдосконалити інструмент і не порушувати графіки випуску музики. Запуск відбувається на тлі повідомлення Billboard про те, що Sony Music звернулася з вимогою видалити з цифрових платформ понад 260 тисяч дипфейк-пісень — майже вдвічі більше, ніж компанія називала у березні.

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