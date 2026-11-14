Спотові біткоїн-ETF у США втратили $1,56 млрд від початку року — CoinDesk

Спотові біржові фонди на біткоїн, що торгуються у США, від початку 2026 року зафіксували чистий відтік $1,56 млрд. Наприкінці жовтня ці фонди ще мали позитивний баланс надходжень за рік, однак серія значних вилучень коштів змінила показник на від’ємний, повідомляє CoinDesk з посиланням на дані SoSoValue.

Відтік прискорився наприкінці жовтня

Станом на 29 жовтня чистий приплив у біткоїн-ETF від початку року становив приблизно $1,01 млрд. Уже 30 жовтня інвестори вивели з фондів $643,3 млн, після чого річний чистий приплив скоротився до $368 млн.

За тиждень до четверга фонди втратили ще $643,6 млн. Попереднього тижня чистий відтік становив $1,28 млрд, а тижнем раніше — $202,6 млн. Загалом це вже 12-й тиждень у 2026 році, коли чистий відтік із біткоїн-ETF перевищив $500 млн.

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Порівняння з попередніми роками

Упродовж усього 2025 року було 15 тижнів із відтоком понад $500 млн, а у 2024-му — чотири такі тижні. Якщо в останні шість тижнів 2026 року станеться ще чотири подібні періоди, цей рік стане рекордним за кількістю тижнів із великим відтоком коштів.

У 2025 році чистий приплив до цих фондів сягнув $21,37 млрд, а у 2024 році — $35,24 млрд. На тлі швидких вилучень коштів спотова ціна біткоїна вранці у п’ятницю опустилася нижче $70 тисяч — до найнижчого рівня з серпня.

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