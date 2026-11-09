Споживання електрики в Непалі на Лакшмі-пуджу сягнуло 1813 МВт — Kathmandu Post

У Непалі піковий попит на електроенергію ввечері під час Лакшмі-пуджі досяг 1813 МВт. Це на 113 МВт більше за прогноз Nepal Electricity Authority, яка очікувала показник на рівні близько 1700 МВт. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Навантаження на енергосистему

За даними Центру диспетчеризації навантажень Nepal Electricity Authority, загальне пікове навантаження в системі того вечора становило 2400,30 МВт. У долині Катманду пік попиту на електроенергію сягнув приблизно 489,50 МВт.

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Із 2400,30 МВт, доступних у системі, 1813 МВт припало на внутрішнє споживання. Ще 587,30 МВт надлишкової електроенергії Непал експортував на індійський ринок.

Постачання без перебоїв

Попри різке зростання внутрішнього попиту, електропостачання в країні залишалося безперебійним завдяки достатньому внутрішньому виробництву. Nepal Electricity Authority заявило, що в пікові години не було перебоїв або технічних відключень, а електропостачання працювало по всій країні.

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