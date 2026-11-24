У США індекс споживчої довіри в листопаді зріс другий місяць поспіль і сягнув найвищого рівня із січня 2025 року. Показник, який розраховує аналітичний центр The Conference Board, підвищився на 11,4 пункту — з переглянутих 91,9 пункту в жовтні до 103,3 пункту. Це суттєво перевищило очікування економістів, які прогнозували рівень близько 92 пунктів, повідомляє Anadolu Agency.

Оцінки ринку праці поліпшилися

Індекс поточної ситуації зріс на 13,7 пункту — до 132,8. Частка опитаних, які вважають робочі місця доступними, збільшилася з 26,2% до 30,8%. Водночас частка тих, хто повідомив, що роботу важко знайти, скоротилася з 21,4% до 18,4%.

Індекс очікувань, що відображає оцінки домогосподарств щодо доходів, бізнесу та зайнятості на найближчі шість місяців, піднявся на 9,9 пункту — до 83,6. Частка споживачів, які очікують скорочення кількості робочих місць у наступні місяці, знизилася з 25,7% до 19,3%.

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Очікування щодо інфляції знизилися

Старший економіст The Conference Board Фергус Маккормік заявив, що на зростання впевненості могло вплинути зменшення невизначеності після проміжних виборів. Показник підвищився в усіх вікових групах, найбільше — серед домогосподарств із вищими доходами. Серед демократів і незалежних виборців упевненість суттєво зросла, тоді як серед республіканців дещо знизилася.

Середні інфляційні очікування американців на наступні 12 місяців зменшилися другий місяць поспіль — до 5,7%. Перед Днем подяки також знизилися ціни на бензин: середня національна ціна галона звичайного бензину у вівторок становила 3,61 долара, за даними AAA.

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