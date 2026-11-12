SS United States затопили біля Флориди, щоб створити найбільший штучний риф — Der Spiegel

Океанський лайнер SS United States затопили в Мексиканській затоці біля узбережжя американського штату Флорида, щоб створити найбільший у світі штучний риф. Проєкт вартістю 13,5 млн доларів має перетворити колишнє пасажирське судно на середовище існування для риб і привабити до регіону дайверів та рибалок, повідомляє Der Spiegel.

Підготовка до затоплення

Перед зануренням із судна демонтували два димарі заввишки приблизно 20 метрів. Їх планують зробити частиною музею, присвяченого історії лайнера. Робітники також зняли понад 400 ілюмінаторів і вирізали отвори в палубах. Морська вода потрапляє до корпусу через відкриті клапани.

Вибухівку під час затоплення не застосовують з міркувань екологічної безпеки та безпеки загалом. Очікується, що судно лежатиме на глибині близько 55 метрів, а його верхня палуба буде приблизно за 18 метрів від поверхні води.

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Історія лайнера

SS United States завдовжки 302 метри була на 33 метри довшою за «Титанік». У 1952 році під час першого трансатлантичного рейсу лайнер установив швидкісний рекорд: середня швидкість становила майже 41 км/год, що приблизно на 7 км/год перевищило показник британського судна Queen Mary 1938 року.

Лайнер здійснив понад 800 перетинів Атлантики. Серед його пасажирів були акторки Грейс Келлі та Елізабет Тейлор, а також президенти США Гаррі Трумен, Дуайт Ейзенхауер і Джон Ф. Кеннеді. У 1969 році судно вивели з експлуатації, а спроби переобладнати його на готель або круїзний лайнер не вдалися. Від 1996 року SS United States стояла біля причалу у Філадельфії.

У районі затоплення вже існує понад 500 штучних рифів. Досі найбільшим затопленим судном був авіаносець USS Oriskany завдовжки 278 метрів, який занурили у 2006 році.

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