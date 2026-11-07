США дозволили продаж чипів Nvidia компанії з порожнім офісом у Китаї — The Verge

США схвалили продаж ШІ-чипів Nvidia H200 китайській компанії New Matrix, офіс якої, за даними The New York Times, був порожнім. Про це повідомляє The Verge з посиланням на розслідування The New York Times.

Дані про New Matrix

New Matrix внесли до переліку компаній, яким дозволено отримувати чипи Nvidia. Водночас журналісти The New York Times повідомили, що знайшли мало доказів її фактичної діяльності. Офіс компанії вони описали як порожнє сіре приміщення з дротами, що звисають зі стелі там, де мали бути світильники.

За даними видання, New Matrix створили 17 місяців тому. У довіднику будівлі за адресою, вказаною компанією, її назви не було. Працівники агентства з управління нерухомістю в індустріальному парку також заявили, що не мають записів про цю фірму.

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Зв’язки та експортні обмеження

The New York Times також повідомила, що власники New Matrix мають зв’язки з китайською приватною інвестиційною компанією, яку уряд США вніс до чорного списку у 2024 році. За даними газети, схвалення закупівель чипів отримували й інші компанії, пов’язані зі структурами, на які поширюються торговельні обмеження з міркувань національної безпеки.

За президентства Джо Байдена Nvidia мала обмеження на продаж чипів до Китаю. Адміністрація Дональда Трампа послабила ці обмеження після того, як Nvidia погодилася передавати уряду 15% від усіх продажів. Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг також вів активну лобістську кампанію.

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