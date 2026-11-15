США готують оплату лікарям за допомогу при побічних діях вакцин — The Guardian

Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує підготовку правила, за яким лікарям відшкодовуватимуть послуги з діагностики, лікування та консультування пацієнтів із побічними реакціями після вакцинації. Про це повідомляє The Guardian.

Експерти, з якими спілкувалося видання, вважають, що ініціатива може підірвати довіру до вакцин і створити доказову базу щодо їхніх заявлених ризиків. Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США відкинуло твердження, що його очільник Роберт Ф. Кеннеді-молодший прагне особистої вигоди або демонтажу американської системи охорони здоров’я.

Дослідницький центр і компенсаційна програма

Кеннеді також оголосив про створення в Національних інститутах здоров’я дослідницького центру, присвяченого «ушкодженням» від вакцин. Крім того, він намагався змінити Програму компенсацій за шкоду від вакцин (VICP).

VICP створили у 1986 році, щоб прискорити компенсації людям, які зазнали побічних реакцій після вакцинації. За даними видання, понад половину заяв у межах програми становлять вимоги, пов’язані з місцем введення вакцини, а не з вакцинами як такими. Подати заяву до VICP простіше, ніж виграти судову справу: судовий розгляд потребує більше часу й вищого стандарту доказування.

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Заяви про можливий конфлікт інтересів

Перед слуханнями щодо затвердження на посаді в січні 2025 року Кеннеді задекларував 2,5 млн доларів доходу від направлення клієнтів у судових справах, пов’язаних із вакцинами. Під час слухань він не зобов’язався відмовитися від винагород у таких справах після завершення роботи в уряді.

Професорка права Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Доріт Рейсс припустила, що деякі дії Кеннеді можуть створювати вигідніші умови для судових позовів. Професор і декан Національної школи тропічної медицини Медичного коледжу Бейлора Пітер Хотез заявив, що Кеннеді послаблює суспільну довіру до імунізації на користь товарів індустрії оздоровлення.

Роль системи VAERS

Рейсс застерегла, що компенсація лікарям за повідомлення про побічні реакції до Системи звітування про побічні події після вакцинації (VAERS) може створити неправильні стимули для недобросовісних медичних надавачів. Хотез наголосив, що VAERS разом з іншими системами моніторингу допомагає виявляти сигнали про рідкісні побічні явища, зокрема міокардит після перших мРНК-вакцин від COVID-19, але не призначена для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між вакцинацією та певним станом.

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