Адміністрація президента США Дональда Трампа готується найближчим часом оприлюднити результати розслідування щодо ймовірних надлишкових промислових потужностей у 16 великих торговельних партнерів країни. За підсумками перевірки очікують запровадження нових імпортних мит на широкий перелік товарів.

Мита можуть оголосити найближчим часом

Як повідомляє The Japan Times, посилаючись на трьох обізнаних співрозмовників, результати розслідування можуть представити вже у вівторок у другій половині дня. Офіс торговельного представника США, як очікується, запропонує нові мита, які додаватимуться до тарифів, запроваджених раніше під час другого терміну Трампа.

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Часткова заміна скасованих тарифів

Нові мита мають частково замінити тарифи, які Верховний суд США скасував у лютому. Застосовані адміністрацією Трампа тарифи, за даними видання, частково сприяли підвищенню цін на споживчі товари у Сполучених Штатах.

Опитування Reuters/Ipsos після листопадових проміжних виборів показало, що 62% респондентів підтримали б зусилля щодо скасування тарифів.

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