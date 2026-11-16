США і дев’ять країн підписали декларацію про безпеку ланцюгів ШІ — Anadolu Agency

США та дев’ять країн-партнерів підписали декларацію про посилення безпеки критичних технологій і ланцюгів постачання, на яких базується розвиток систем штучного інтелекту. Документ підписали Сполучені Штати, Австралія, Індія, Ізраїль, Японія, Південна Корея, Катар, Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати та Велика Британія, повідомляє Anadolu Agency.

Захист технологій та інфраструктури

Сан-Франциську декларацію про безпечні основи тривалого процвітання підписали в межах ініціативи Pax Silica, яку очолюють США. Вона передбачає захист чутливих технологій і критичної інфраструктури, потрібних для створення передових систем ШІ. Йдеться, зокрема, про транспортні мережі, цифрові платформи, енергетичну інфраструктуру та логістику.

У декларації економічну безпеку названо фундаментом національної безпеки. Учасники закликали скорочувати надмірну залежність завдяки диверсифікованим і надійним ланцюгам постачання.

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Робочі групи та можливе розширення

Учасники також домовилися створити робочі групи з питань інноваційної політики, впровадження ШІ, співпраці у ланцюгах постачання та безпеки. У Держдепартаменті США заявили, що жодна країна не здатна самостійно захистити основи епохи суперінтелекту.

Financial Times із посиланням на заступника держсекретаря США з економічних питань Джейкоба Гелберга повідомила, що Німеччина, Швеція, Нідерланди та Європейська комісія, як очікується, підпишуть декларацію наступного тижня.

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