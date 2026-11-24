США та Катар у понеділок підписали рамкову угоду щодо критично важливих мінералів. Документ має узгодити національні стратегії двох країн із диверсифікації та зміцнення ланцюгів постачання цієї сировини, повідомляє The National.

Співпраця від видобутку до виробництва

Заступник держсекретаря США Джейкоб Хелберг заявив, що домовленість спирається на очолювану США ініціативу Pax Silica. Вона спрямована на убезпечення ланцюгів постачання, пов’язаних зі штучним інтелектом, напівпровідниками та рідкісноземельними елементами.

За словами Хелберга, нова рамкова угода має посилити ланцюги постачання на всіх етапах — від видобутку й переробки до виробництва. Документ підписали під час восьмого Стратегічного діалогу США і Катару, де сторони також підтвердили стратегічне партнерство.

У спільній заяві країни наголосили на спільній зацікавленості в доступності та стійкості глобального енергопостачання, зокрема через проєкт Golden Pass LNG.

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Інвестиції Катару в сировинний сектор

Катар, ОАЕ, Саудівська Аравія та інші держави Перської затоки нарощують інвестиції в ланцюги постачання критично важливих мінералів. Катарський суверенний фонд Qatar Investment Authority у 2024 році вклав 180 млн доларів у зареєстровану в Дубліні компанію TechMet, яка інвестує у критично важливі мінерали.

За даними QIA, кошти мали бути використані для збільшення виробництва літію, нікелю, кобальту, рідкісноземельних та інших критично важливих мінералів. Минулого року фонд також інвестував 500 млн доларів у канадську Ivanhoe Mines, отримавши 4% її акцій. Компанія заявила, що має намір спрямувати фінансування на геологорозвідку, розробку та видобуток критично важливих мінералів.

Участь інших країн Затоки

США вже уклали домовленості з іншими партнерами в регіоні. У лютому Вашингтон і ОАЕ підписали угоду про захист ланцюгів постачання у видобутку та переробці критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів. Американська Корпорація фінансування міжнародного розвитку та суверенний фонд ОАЕ ADQ торік також започаткували консорціум Orion Critical Mineral Consortium обсягом 1,8 млрд доларів.

США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів із Саудівською Аравією під час візиту президента Дональда Трампа до королівства минулого року. Пентагон через партнерство з MP Materials також створив спільне підприємство із саудівською Maaden для розвитку підприємства з переробки рідкісноземельних елементів у королівстві.

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