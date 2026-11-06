США і Туркменістан обговорили маршрути експорту газу через Каспій — OilPrice

США і Туркменістан під час щорічних консультацій в Ашгабаті обговорили енергетичну співпрацю, розвиток транскаспійського сполучення та диверсифікацію маршрутів експорту газу. Як повідомляє OilPrice, 3 листопада помічник держсекретаря США у справах Південної та Центральної Азії С. Пол Капур зустрівся з Гурбангули Бердимухамедовим, а також провів переговори з міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим.

Посольство США заявило про позитивну динаміку у двосторонніх відносинах, зокрема в комерційних зв’язках, енергетичній співпраці та регіональній логістиці. Туркменська сторона, зі свого боку, назвала одним із головних питань консультацій стратегію диверсифікації маршрутів постачання енергоносіїв.

Транскаспійський маршрут

Ашгабат розглядає можливість постачати значні обсяги природного газу на захід. Туркменські посадовці розраховують на американську допомогу та інвестиції для модернізації інфраструктури видобутку газу. Американські посадовці хотіли б отримати від Туркменістану зобов’язання щодо участі в давно обговорюваному Транскаспійському газопроводі. Участь країни широко вважають необхідною для економічної життєздатності цього проєкту, якщо його буде збудовано.

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Наприкінці жовтня посол Туреччини в Ашгабаті Шенер Джебеджі заявив, що Туреччина і Туркменістан відновлять енергетичну торгівлю та вивчатимуть нові транзитні маршрути для постачання туркменського газу до Європи через Туреччину. Водночас туркменські енергетики зазначали, що для участі в трубопровідному проєкті Азербайджан і Туркменістан мають урегулювати питання спільного кордону на дні Каспійського моря.

Газопровід до Південної Азії та транспорт

Туркменістан також просуває проєкт газопроводу ТАПІ, яким планується транспортувати газ до Пакистану та Індії через Афганістан. Туркменські посадовці заявили, що ділянку від туркменського кордону до афганського міста Герат планують завершити до кінця 2026 року.

Окремою темою консультацій стала роль Туркменістану в Середньому коридорі. Країна хоче закупити нові локомотиви, модернізувати залізничну інфраструктуру, цифровізувати митні процедури та розширити торговельний флот на Каспії, зокрема танкерний і контейнерний. Також Ашгабат планує додати потужності для днопоглиблювальних робіт через зниження рівня Каспійського моря.

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