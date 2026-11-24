США можуть підвищити мита для десятків країн, зокрема Китаю, через державні субсидії та підтримку промисловості, які Вашингтон вважає такими, що шкодять американським виробникам. Про це з посиланням на The Wall Street Journal повідомляє Anadolu Agency.

Результати розслідування можуть оголосити цього тижня

Торговий представник США Джеймісон Ґрір, за даними співрозмовників WSJ, може вже цього тижня представити результати розслідування щодо промислових субсидій у Китаї, Євросоюзі та ще 14 країнах. Мита можуть торкнутися, зокрема, Японії, Південної Кореї, Вʼєтнаму, Індії та 27 держав-членів ЄС.

Ґрір заявляв, що державні субсидії сприяють появі надлишкових виробничих потужностей і дозволяють іноземним компаніям постачати на світові ринки дешевші товари. За інформацією джерел газети, сталеві та алюмінієві вироби й автомобілі, які вже підпадають під окремі мита з міркувань національної безпеки, планують виключити з нового тарифного рішення.

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Для Китаю очікують вищу ставку

Остаточні ставки ще не оголошували. Американські посадовці, за даними джерел, мають намір орієнтуватися на рівні мит, встановлені президентом США Дональдом Трампом у 2025 році. За попередніми торговельними домовленостями для ЄС, Японії та Південної Кореї ставка, ймовірно, становитиме 15% або менше, тоді як для Вʼєтнаму та Індії вона може бути вищою.

Для Китаю, який Трамп відвідав минулого тижня, очікують вищий тариф, ніж для багатьох інших економік. Американські посадовці пояснюють це масштабними державними субсидіями, які, за їхніми словами, спотворюють ринок. Нові мита також можуть додаватися до тарифів від 10% до 12,5%, оголошених у липні щодо 60 економік через примусову працю. Торгове представництво США відмовилося від коментарів, а Білий дім не відповів на запити журналістів.

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