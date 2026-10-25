США надають Саудівській Аравії ШІ-інструмент для наведення цілей — Deutsche Welle

США надають Саудівській Аравії розвідувальну підтримку, зокрема інструмент для наведення цілей із використанням штучного інтелекту, на тлі атак єменського угруповання хуситів. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на вересневий матеріал CNN, що цитував неназваних американських посадовців.

За даними CNN, у Саудівській Аравії перебувають від 100 до 200 американських військових у складі нового спільного командування. Вони допомагають саудівській стороні користуватися системою, яка дає військовим змогу в режимі реального часу бачити ситуацію на полі бою.

Посадовці повідомили CNN, що інструмент, який використовують у Саудівській Аравії, схожий на Maven Smart System. Американські військові також застосовували MSS для пошуку цілей в Ірані, Іраку та Сирії.

Як працює Maven Smart System

Maven Smart System походить із програми Project Maven — флагманської американської програми застосування штучного інтелекту у військовій сфері, запущеної 2017 року. Платформа збирає, упорядковує та візуалізує великі потоки розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних даних, зокрема з супутникових трансляцій і камер безпілотників.

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Система виявляє закономірності у даних і позначає потенційні цілі, зокрема можливі ракетні установки, танки або підозрілі автоколони. Вона також може розраховувати спосіб ураження цілі. Її використання скорочує так званий цикл ураження — час між виявленням цілі, оцінкою загрози та наказом про удар.

За описом DW, перед ударом людина має перевірити ціль, визначену ШІ-інструментом, і ухвалити рішення щодо подальших дій. Водночас видання зазначає, що ця процедура виконується не завжди.

Обмеження технології в Ємені

Хусити використовують балістичні ракети на вантажівках і невеликі рої дронів, діючи в гірській та каньйонній місцевості Ємену. DW зазначає, що через високу мобільність їхні бійці можуть залишити позиції до удару навіть за наявності ШІ-асистованого наведення.

Ефективність системи також можуть знижувати пилові бурі, сильний вітер, зміни пустельного ландшафту та навмисно встановлені приманки. Журналіст Ентоні Ловенстайн, який досліджував використання ШІ у воєнних технологіях, висловив сумнів, що такі інструменти забезпечать поразку хуситів, і застеріг від ризику значних жертв серед цивільного населення.

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