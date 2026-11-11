США надали Vitol і Trafigura ліцензії на продаж нафти Венесуели — OilPrice

США надали енерготрейдерам Vitol і Trafigura спеціальні ліцензії на продаж венесуельської нафти. Як повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, 5 січня міністр енергетики США Кріс Райт зателефонував трейдеру Vitol Джону Аддісону та поцікавився, чи готова компанія зайнятися реалізацією венесуельської нафти. Це сталося через два дні після операції США, внаслідок якої, за даними Reuters, було усунуто Ніколаса Мадуро.

Ліцензії без конкурентного відбору

За кілька днів після розмови Vitol і Trafigura отримали спеціальні дозволи на маркетинг нафти з Венесуели. Адміністрація США не проводила конкурентного відбору, пояснивши це потребою швидко підтримати стабілізацію венесуельської економіки.

У Міністерстві енергетики США заявили, що віцепрезидент Джей Ді Венс і Райт не обговорювали продаж венесуельської нафти. Там також пояснили вибір Vitol тим, що це найбільший у світі енергетичний трейдер. Vitol і Trafigura заявили, що не мали попередньої інформації про американську операцію. За даними видання, Венесуела від початку року експортувала понад 200 млн барелів нафти, а трейдери не розкрили умов угод із державною компанією PDVSA.

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Зв’язки Аддісона з Венсом

Аддісон був одним із ранніх фінансових прихильників Венса: у 2022 році він пожертвував 300 тис. доларів комітету політичних дій, який підтримував кампанію Венса на виборах до Сенату від Огайо. У 2024 році Аддісон і його дружина передали 7 млн доларів комітетам політичних дій, зокрема 5 млн доларів — Make America Great Again.

Американський посадовець повідомив Reuters, що Венс щонайменше за рік до січневого дзвінка поручився за Аддісона перед Райтом. Дані про авіаперельоти засвідчують, що 27 грудня літаки Аддісона та Венса перебували в аеропорту Бозмена у штаті Монтана. Людина, яка чула розповідь Аддісона, сказала, що Венс запитував, як швидко можна було б продати венесуельську нафту. Водночас Аддісон і офіс Венса заперечили, що така зустріч відбулася.

У березні Аддісон залишив Vitol і нині очолює дорадчу раду Райта з питань енергетичної політики. Конгресмен Роберт Гарсія, який має очолити Комітет з нагляду Палати представників від Демократичної партії, у січні звернувся до керівників Vitol і Trafigura із запитом про обставини отримання ліцензій.

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