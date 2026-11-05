США не підтримали ініціативу Франції щодо безпеки передового ШІ — Politico Europe

США не підтримали запропоновану Францією ініціативу зі створення в G7 робочої групи для тестування передових систем штучного інтелекту та обміну інформацією про ризики й інциденти. Про це Politico Europe повідомило з посиланням на міністерку цифрових технологій Франції Анн Ле Енанфф.

Ініціатива не отримала спільної підтримки

Ле Енанфф заявила на слуханнях у Сенаті Франції, що провела дві міністерські зустрічі у вересні та жовтні, намагаючись заручитися зобов’язаннями країн G7 щодо створення групи високого рівня. Її завданням мало бути тестування передових моделей ШІ та обмін інформацією про пов’язані з ними ризики й інциденти.

За словами міністерки, зусилля не дали результату, оскільки Вашингтон прагнув діяти за власним підходом. Сполучені Штати не готові приєднатися до спільної заяви з іншими шістьма країнами G7 і попросили дочекатися результатів власної оцінки, сказала вона. Франція має намір повернутися до переговорів у грудні.

Позиція Білого дому

Представник Білого дому, який говорив з Politico Europe анонімно, назвав французьку пропозицію нечітко визначеною структурою для співпраці у сфері ШІ. За його словами, адміністрація побоювалася створення зайвої бюрократії.

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Американський посадовець послався на Super Intelligence Force президента Дональда Трампа, яка, за його твердженням, об’єднує уряд і промисловість для прискорення інновацій та безпечного впровадження моделей. Наприкінці вересня Трамп почав просувати термін «суперінтелект» як заміну поняттю штучного інтелекту, а за тиждень доручив федеральним відомствам використовувати нове формулювання.

Подальші кроки Франції

Франція, яка головує у G7 у 2026 році, після віртуальної зустрічі міністрів технологій 20 жовтня оприлюднила підсумкову заяву головування. У документі йшлося про розгляд тіснішої координації у виявленні ризиків, обміні даними про інциденти та створенні окремої групи високого рівня, однак це не була спільна заява, схвалена всіма учасниками.

Ле Енанфф заявила, що Франція продовжить просувати цю тему в Європі, використовуючи ресурси національного інституту оцінювання та безпеки ШІ INESIA і державного дослідницького інституту цифрових наук і технологій Inria.

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