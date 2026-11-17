У США Бюро промисловості та безпеки (BIS) оприлюднило нові обмеження, покликані перекрити китайським компаніям віддалений доступ до передових американських чипів для штучного інтелекту через закордонні дата-центри. Як повідомляє South China Morning Post, BIS зазначило, що проміжне остаточне правило підготували Міністерство фінансів США та Рада національної безпеки.

Заява BIS про авторів правила

Відомство вказало у пресрелізі, що документ був написаний «Міністерством фінансів і за його дорученням та за дорученням Ради національної безпеки». Правило має закрити можливість, яка раніше дозволяла китайським розробникам використовувати обчислювальні потужності, доступ до яких обмежували американські експортні правила.

Колишній заступник міністра торгівлі США з питань міжнародної торгівлі Крістофер Паділла назвав дистанціювання BIS від документа безпрецедентним. За його оцінкою, така ситуація може свідчити про збій міжвідомчої координації США у сфері експортного контролю. Документ обсягом 132 сторінки, опублікований на сайті BIS, видали від імені заступника міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Джеффрі Кесслера.

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Розбіжності між відомствами

Суперечка стала черговим епізодом публічних розбіжностей між міністром торгівлі Говардом Латніком і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Раніше Бессент заявляв, що Міністерство фінансів, Пентагон, Державний департамент і Офіс торгового представника США місяцями підтримували внесення Megaspeed до американського списку обмежень Entity List.

Megaspeed є клієнтом Nvidia, а американська сторона підозрює компанію в перенаправленні передових ШІ-чипів до Китаю. Президент США Дональд Трамп заявив, що Латнік міг відкласти рішення щодо Megaspeed, аби уникнути загострення у відносинах із Китаєм. Паділла вважає, що публічні розбіжності надсилають неоднозначний сигнал бізнесу, союзникам США та Китаю.

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