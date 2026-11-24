Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що федеральний уряд наступного року заощадить 9,2 млрд доларів на препаратах, які купують через програму Medicare. Оцінку пов’язують із третім раундом переговорів щодо цін на ліки.

За розрахунками уряду, це на 45% менше, ніж федеральний уряд витратив би торік, якби узгоджені ціни вже діяли. Про це повідомляє STAT News.

Препарати для введення в кабінетах лікарів

Це третій раунд переговорів про ціни на ліки, який провели Центри послуг Medicare і Medicaid після ухвалення Закону про зниження інфляції. Уперше до переговорів включили препарати, які пацієнтам вводять у кабінетах лікарів і які покриває частина B програми Medicare.

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У перші два роки переговори стосувалися лише роздрібних препаратів, що покриваються частиною D Medicare.

Розрахунок без окремих знижок

Оцінка економії у 9,2 млрд доларів не враховує знижок, які виробники ліків надають у межах програми знижок для виробників за частиною D. Цю програму, як і механізм переговорів щодо цін, створив Закон про зниження інфляції.

Якщо врахувати такі знижки, очікувана економія становитиме близько 5,5 млрд доларів. Це відповідало б 33% скороченню сукупних чистих витрат.

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