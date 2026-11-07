США оголосили консула Лівану в Детройті персоною нон грата — Asharq Al-Awsat

Державний департамент США оголосив консула Лівану в Детройті Ібрагіма Шарару персоною нон грата та зобов’язав його залишити країну протягом 48 годин. Про це Asharq Al-Awsat повідомили джерела в Міністерстві закордонних справ Лівану.

Повідомлення для посольства

За словами співрозмовників видання, посольство Лівану у Вашингтоні офіційно отримало від Держдепартаменту повідомлення про це рішення. Ібрагім Шарара обіймав посаду ліванського консула в Детройті.

Джерела ліванського зовнішньополітичного відомства підтвердили виданню, що американська сторона поінформувала дипломатичне представництво Лівану про необхідність від’їзду консула у встановлений 48-годинний термін.

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Публікації та політичні заходи

За даними повідомлень, рішенню передувала суперечка через старі дописи в соціальних мережах, які приписують Шарарі. У цих дописах він називав вибух у казармах морської піхоти США в Бейруті 1983 року актом героїчного спротиву.

Американські медіа також звернули увагу на участь Шарари в політичних заходах у штаті Мічиган. Зокрема, йшлося про захід на підтримку кандидата від Демократичної партії Абдула Ель-Сайєда.

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