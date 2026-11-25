США оголосили про нові спеціальні мита проти Європейського Союзу та ще 13 торговельних партнерів. Для товарів із ЄС, які підпадуть під дію заходів, передбачено ставку до 15%, а для китайських товарів — 20%. Про це повідомляє Tagesschau.

Адміністрація США пояснює рішення структурним надвиробництвом у промисловості. Офіс торговельного представника США оголосив про мита після завершення восьмимісячного розслідування ймовірних недобросовісних торговельних практик.

Кого стосуватимуться нові ставки

Окрім ЄС і Китаю, до переліку потрапили Швейцарія, Японія, Південна Корея, Бангладеш, Індія, Індонезія, Камбоджа, Малайзія, Сінгапур, Тайвань, Таїланд і В’єтнам. Точні ставки для кожного партнера мають опублікувати у Federal Register — офіційному виданні уряду США.

За даними високопосадовця американської адміністрації, гранична ставка 15% також діятиме для Японії, Південної Кореї та Тайваню. Для Малайзії погоджено максимальну ставку 19%. Розслідування щодо Мексики та Норвегії тривають, тому мит для них наразі не запроваджують.

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Звинувачення Вашингтона і позиція Пекіна

Вашингтон стверджує, що торговельні партнери через субсидії підтримують виробництво, не пов’язане з реальним попитом, і цим створюють навантаження для американської торгівлі. Найвищу надбавку заплановано для Китаю, який США звинувачують у надмірному постачанні на світові ринки дешевої продукції.

Нові 20-відсоткові мита на китайські товари додаватимуться до приблизно 25% тарифів, запроваджених під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Частина китайського імпорту вартістю близько 30 млрд доларів буде звільнена від нових зборів, оскільки США розглядають зниження мит у межах двосторонньої процедури.

Китайське МЗС відкинуло претензії США, пояснивши високий експортний профіцит країни її конкурентними перевагами. У Пекіні також заявили, що торговельна війна не відповідає інтересам жодної сторони.

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