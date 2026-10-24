США оновили попередження для Ізраїлю через загрозу хуситів — Jerusalem Post

Держдепартамент США оновив рекомендації щодо поїздок до Ізраїлю, попередивши про підвищену загрозу збройних атак з боку підтримуваних Іраном хуситів і можливе швидке загострення регіональних бойових дій. Водночас загальний рівень рекомендацій для країни не змінили: він залишається на рівні 3, що передбачає заклик до громадян США переглянути необхідність поїздки через тероризм і громадські заворушення, повідомляє Jerusalem Post.

Обмеження поблизу кордонів залишилися чинними

Держдепартамент зберіг рівень 4 — найсуворіше попередження із закликом не подорожувати — для окремих районів Ізраїлю. Воно поширюється на території на північ від визначених меж маршрутів 85, 90 і 87 на півночі країни, райони в межах 11,3 кілометра від сектору Гази, а також зони в межах 2,4 кілометра від кордону Ізраїлю з Єгиптом. Винятком є район поблизу переходу Таба, також відомого як перехід Менахема Бегіна.

Працівники уряду США в Ізраїлі мають такі самі географічні обмеження. Для службових поїздок до цих районів необхідне погодження служби безпеки посольства США. У відомстві також зазначили, що ізраїльська влада обмежує пересування у визначених північних районах через діяльність і присутність Армії оборони Ізраїлю.

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Поради мандрівникам

У попередженні згадано попередні атаки хуситів на Саудівську Аравію, зокрема удари по цивільних аеропортах і критичній інфраструктурі, що призводили до жертв серед цивільних та значних перебоїв у подорожах. Держдепартамент наголосив, що бойові дії за участю хуситів можуть швидко вийти за межі безпосередньо уражених районів і створити додаткові ризики для мандрівників у регіоні.

Громадянам США, які планують відвідати Ізраїль, порадили бути уважними, уникати демонстрацій і масових зібрань, ознайомитися з екстреними процедурами та визначити найближчі укриття. Також рекомендовано встановити застосунок Red Alert Командування тилу Ізраїлю або подібні сервіси для отримання сповіщень про ракети та озброєні безпілотники. Влада США закликала мандрівників мати самостійний план евакуації, який не залежить від допомоги американського уряду.

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