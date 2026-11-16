Збірна США перемогла Канаду з рахунком 6:2 у фіналі жіночого чемпіонату світу з хокею в Гернінгу, Данія. Американки здобули 12-й титул чемпіонок світу та стали першою командою США, яка виграла Олімпіаду і світову першість в одному календарному році, повідомляє The Guardian.

Перебіг фіналу

Канада відкрила рахунок на 11:03 першого періоду: закинула Сара Філльє, яка відзначалася у п’ятому матчі поспіль після пропуску двох стартових ігор турніру через травму. За п’ять хвилин Гіларі Найт зрівняла рахунок.

У другому періоді Келлі Паннек вивела США вперед на 11:33, а Найт за 2:09 до перерви реалізувала більшість — 3:1. На початку третього періоду Паннек вдруге вразила ворота канадок, підправивши кидок Кейли Барнс. Лейсі Іден невдовзі зробила рахунок 5:1.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Філльє скоротила відставання канадської команди, реалізувавши вихід віч-на-віч через 40 секунд після гола Іден. Остаточний рахунок закиданням у порожні ворота за 3:27 до завершення матчу встановила Скаммурра, якій асистувала Найт.

Рекорди турніру

Найт завершила чемпіонат із дев’ятьма голами — це її особистий рекорд на світових першостях. Тейлор Фокс віддала 13-ту результативну передачу на турнірі та встановила рекорд жіночих чемпіонатів світу, перевершивши показник Сінді Керлі, яка зробила 12 асистів у 1990 році.

Американки пройшли турнір без поразок. У семи матчах збірна США поступалася в рахунку загалом лише 5 хвилин і 14 секунд — усі ці хвилини припали на перший період фіналу проти Канади.

Читай нас у