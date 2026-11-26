США повідомили союзникам по НАТО, що не представлять до попереднього дедлайну 1 грудня огляд своєї військової присутності в Європі. Про це під час зустрічі послів Альянсу в Брюсселі, Бельгія, заявив заступник посла США при НАТО Скотт Удкірк, повідомили Politico Europe двоє дипломатів НАТО.

Огляд не представлять до зустрічі міністрів

За словами дипломатів, Вашингтон не встигне представити огляд військової присутності в Європі до зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, запланованої на наступний тиждень. Нової дати для оголошення рішення США не назвали.

Однією з причин затримки, за даними співрозмовників видання, є те, що США ще опрацьовують пропозиції союзників щодо надання військових спроможностей. Вони могли б замінити наявні американські сили та техніку. Делегація США при НАТО не відповіла на запит Politico Europe про коментар.

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Що охоплюватиме огляд

Про перегляд у червні оголосив міністр оборони США Піт Гегсет. Він має охопити чисельність американських військ у Європі, військовий доступ, права на базування та дозволи на проліт.

Мета перегляду — оцінити присутність США на континенті на тлі переорієнтації американської військової активності на інші регіони, зокрема Західну півкулю та Індо-Тихоокеанський регіон. Минулого тижня заступник глави Пентагону Елбридж Колбі заявляв, що США все ще сподіваються завершити фінальний огляд до 1 грудня.

Нині в Європі дислоковано близько 80 тисяч американських військовослужбовців, переважно в Німеччині, Італії та Великій Британії. Останніми місяцями Колбі та інші американські посадовці відвідали Румунію, Польщу й Німеччину в межах підготовки до перегляду.

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