Міністерства торгівлі та юстиції США підтвердили кримінальне розслідування щодо сінгапурської хмарної компанії Megaspeed через підозру в порушенні експортного контролю за напівпровідниками. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на спільну заяву відомств.

Розслідування почали у 2024 році

За даними американських органів влади, Міністерство торгівлі США розпочало розслідування у 2024 році після виявлення підозрілої активності, пов’язаної з можливим перенаправленням чипів. У травні 2025 року відомство запросило у Nvidia дані про продажі.

У червні 2025 року Nvidia внесла Megaspeed до внутрішнього списку компаній, яким вона не продає продукцію. Того ж місяця співробітники Бюро промисловості та безпеки США разом із правоохоронцями Сінгапуру провели перевірку кінцевого використання в Сінгапурі та опитали тодішню топменеджерку компанії Еліс Хуанг.

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Справу передали Міністерству юстиції

Згодом провідну роль у кримінальному розслідуванні перебрало Міністерство юстиції США. У спільній заяві відомства зазначили, що застосують усі передбачені законом заходи щодо Megaspeed у разі виявлення кримінальних порушень.

Заява також пролунала на тлі критики міністра торгівлі США Говарда Латніка через затримку з внесенням Megaspeed до офіційного чорного списку експортного контролю. Американські відомства заявили, що за адміністрації Дональда Трампа обвинувачення висунули 17 фігурантам у шести справах, пов’язаних із напівпровідниками на мільярди доларів. За їхніми словами, грошові стягнення за порушення експортного контролю збільшили у 18 разів порівняно з попередньою адміністрацією.

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь розкритикував дії США, назвавши їх зловживанням експортним контролем і втручанням у торговельно-технологічну співпрацю Китаю з іншими країнами. Він заявив, що Пекін вживе необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

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