США планують визначити Nvidia національним чемпіоном у сфері ШІ — Channel NewsAsia

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує визначити понад два десятки компаній у сфері штучного інтелекту національними чемпіонами. За даними The Wall Street Journal, до переліку можуть увійти Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI та Anthropic.

Підтримка експансії

Про плани адміністрації з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомила The Wall Street Journal. Як пише Channel NewsAsia, програма має допомогти ШІ-компаніям розширювати діяльність за кордоном.

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Також, за даними видання, ініціатива покликана допомогти цим компаніям ефективніше конкурувати з китайськими суперниками. У повідомленні не уточнюється, які компанії, крім уже названих, можуть отримати такий статус.

Інформацію не перевірили незалежно

Reuters зазначило, що не змогло незалежно підтвердити повідомлення The Wall Street Journal. Отже, йдеться про плани, про які повідомили джерела газети, а не про вже оголошене рішення адміністрації США.

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