Американські служби безпеки попередили авіакомпанії, компанії з авіавантажних перевезень та аеропорти по всій території США про заклики Аль-Каїди та її прихильників здійснювати напади, наслідуючи спробу захоплення рейсу flydubai з Дубая до Тель-Авіва у вересні. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на CNN.

Спільне попередження у четвер надіслали Федеральне бюро розслідувань, Міністерство внутрішньої безпеки США та Управління транспортної безпеки. Його поширили напередодні тижня Дня подяки, який є найбільш завантаженим періодом року для американської авіації.

Конкретних загроз не зафіксували

За даними CNN, у документі зазначено, що пов’язані з Аль-Каїдою структури та прихильники угруповання поширили кілька повідомлень із вихвалянням спроби захоплення літака. Автори повідомлень закликали до схожих атак проти того, що вони вважають американськими, ізраїльськими та єврейськими інтересами.

Джерело в правоохоронних органах повідомило телеканалу, що конкретних і достовірних загроз наразі не відомо. За його словами, органи безпеки регулярно передають приватному сектору інформацію, яку американська розвідка вважає такою, що викликає занепокоєння.

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У документі також зазначено, що люди, на яких вплинули іноземні терористичні організації, зазвичай не вчиняли насильницьких дій безпосередньо у відповідь на подібні заклики. Водночас вони могли швидко мобілізуватися майже без попередження.

Ознаки можливої підготовки атаки

У попередженні для працівників галузі наведено індикатори, які можуть свідчити про підготовку нападу. Серед них — спроби обійти процедури безпеки, запити щодо деталей польотних операцій і протоколів безпеки без законних ділових підстав, а також бажання самостійно працювати з певними вантажами без допомоги персоналу.

Також у документі згадано незрозумілу втрату радіостанцій, перепусток або уніформи. Американська автомобільна асоціація оцінює, що з 24 до 30 листопада внутрішніми рейсами у США скористаються близько 6 млн пасажирів.

У вересні пілота рейсу flydubai затримали після того, як він у кабіні атакував другого пілота сокирою. За даними матеріалу, це була спроба спричинити катастрофу літака.

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