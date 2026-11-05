США попередили про кіберзагрозу для промислових холодильних систем — Channel NewsAsia

У США федеральні відомства попередили про тривалу кіберзагрозу для промислових холодильних систем. Невстановлені зловмисники націлюються на вразливості електронних контролерів температури та комерційного холодильного обладнання, доступного через інтернет, у роздрібних продуктових магазинах і на об’єктах холодного зберігання, повідомляє Channel NewsAsia.

Ризики для холодного зберігання

У спільній заяві Федерального бюро розслідувань США, Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) й інших урядових структур зазначили, що в разі успішної експлуатації вразливостей зловмисники можуть змінити температуру в системах.

За оцінкою відомств, таке втручання потенційно може спричинити фізичні наслідки, зокрема небезпеку пожежі, втрату товарних запасів і скорочення строку експлуатації обладнання.

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Заклик CISA

Виконувач обов’язків виконавчого помічника директора CISA з кібербезпеки Кріс Бутера заявив, що кожна організація, яка залежить від систем охолодження та моніторингу, має виходити з того, що може стати ціллю.

У заяві не назвали осіб або групу, яких вважають причетними до цієї кіберактивності.

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