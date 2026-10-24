США попередили про ризики поїздок до 13 країн Близького Сходу — The National

Державний департамент США попередив американських громадян про ризики поїздок до 13 країн Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії, Бахрейну, Ірану, Іраку, Йорданії, Лівану, Кувейту, Оману, ОАЕ, Катару, Сирії, Ємену та Ізраїлю. Усі рекомендації містять згадку про загрозу тероризму. Про це повідомляє The National.

Попередження щодо Саудівської Аравії

Вашингтон закликав американців переглянути необхідність поїздок до Саудівської Аравії через ризик ударів безпілотниками та ракетами по американських інтересах з боку Ірану та хуситів, яких підтримує Тегеран, а також через збройний конфлікт і тероризм. Окремо в рекомендації зазначено, що до прикордонної з Єменом території Саудівської Аравії не варто подорожувати через терористичну загрозу.

У Держдепартаменті заявили, що атаки хуситів на Саудівську Аравію можуть швидко перерости в ескалацію за межами безпосереднього району ударів. Представник відомства уточнив, що попередження не свідчать про появу в хуситів нових можливостей, а відображають удари останніх днів, зокрема по аеропортах.

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Удари по аеропортах

За даними видання, останніми тижнями хусити атакували аеропорти Ер-Ріяда, Даммама, Наджрана та Джазана. Робота авіасполучення зазнала порушень: міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді після закриття цього місяця відновив роботу лише частково, а міжнародні рейси ще не повернулися до повного обсягу.

Остання атака на міжнародний аеропорт імені короля Фахда в Даммамі, що у Східній провінції Саудівської Аравії, забрала життя двох людей і поранила ще вісьмох, повідомило в середу Управління цивільної авіації королівства.

На тлі напруженості президент США Дональд Трамп заявив у Флориді, що Вашингтон може провести ще одну військову операцію проти Ірану, якщо домовленості не буде досягнуто. Іранські посадовці, зі свого боку, погрожували ширшою відповіддю на можливу нову атаку.

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