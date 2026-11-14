США попередили про загрозу атак хуситів у Саудівській Аравії — Anadolu Agency

Представництво США в Саудівській Аравії 14 листопада видало загальнонаціональне попередження з безпеки для американських громадян через підвищену загрозу атак хуситів. Американців закликали посилити пильність, оскільки бойові дії можуть швидко поширитися, повідомляє Anadolu Agency.

Застереження для пасажирів

У представництві заявили, що атаки хуситів на цивільні аеропорти та інші об’єкти критичної інфраструктури в королівстві спричинили постраждалих серед цивільних і значні перебої в авіасполученні. Тим, хто вирішить користуватися аеропортами Саудівської Аравії, порадили виявляти крайню обережність та безпосередньо уточнювати статус рейсів в авіакомпанії й аеропорту.

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді частково відновив роботу 23 жовтня: він обслуговує внутрішні рейси та частину міжнародних рейсів саудівських перевізників. Обмежену кількість рейсів, які зазвичай базуються в Ер-Ріяді, виконують з аеропорту принца Наїфа бін Абдулазіза в Ель-Касімі. Аеропорти Джидди та Даммама залишаються відкритими, хоча там фіксують затримки й скасування рейсів.

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Обмеження для американських держслужбовців

23 жовтня Державний департамент США наказав працівникам американського уряду, які не виконують невідкладних функцій, а також членам сімей персоналу залишити Саудівську Аравію. Працівникам уряду США, які працюють у королівстві, потрібен спеціальний дозвіл глави місії для користування саудівськими аеропортами. Їм також заборонено подорожувати в межах 20 миль від кордону з Єменом.

Усі сухопутні прикордонні переходи, зокрема міст короля Фахда до Бахрейну, продовжують працювати. Представництво також рекомендувало американцям стежити за екстреними повідомленнями Саудівської цивільної оборони. Коаліція повідомляла про неодноразові перехоплення ракет і дронів, спрямованих на королівство.

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