У США Міністерство торгівлі 16 листопада фіналізувало правило, покликане унеможливити обхід обмежень на доступ до чутливих американських технологій штучного інтелекту через віддалені обчислення у дата-центрах третіх країн. Про це повідомляє The National.

Додаткове ліцензування

Правило оголосило Бюро промисловості та безпеки США, що входить до структури Міністерства торгівлі. Відомство заявило, що нові вимоги мають не допустити обходу чинних обмежень на доступ до чутливих технологій США через домовленості про віддалені обчислення з дата-центрами в інших країнах.

Бюро запроваджуватиме додаткові вимоги щодо ліцензування експорту технологій ШІ до Індонезії, Малайзії, Сінгапуру, Бразилії та Таїланду. Американська влада вважає, що ці країни мають «неприйнятний ризик перенаправлення» технологій.

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Контекст довкола Nvidia

Оголошення пролунало через кілька днів після відставки головного виконавчого директора Nvidia Дженсена Хуанга. Раніше його критикували демократи й республіканці за підтримку послаблення американських правил експорту чипів, спрямованих на обмеження доступу Китаю до технологій ШІ зі США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент минулого тижня заявив CNBC, що кілька федеральних відомств, зокрема Мінфін, хотіли внести компанію Megaspeed до переліку структур, які підозрюють у контрабанді американських технологій до Китаю. Президент США Дональд Трамп захистив міністра торгівлі Говарда Лутніка та сказав, що Сполучені Штати нині мають добрі відносини з Китаєм і він розуміє обидві сторони.

Сенаторка-демократка Марія Кантвелл вимагала від Лутніка пояснень щодо бездіяльності Міністерства торгівлі після отримання засекреченого попередження у травні 2026 року, яке стосувалося Megaspeed. Водночас петиція Stand With Jensen на підтримку повернення Хуанга на посаду керівника Nvidia зібрала понад 180 тисяч підписів.

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