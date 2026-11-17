Адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала керівникам і наглядовим радам американських коледжів та університетів листа щодо 900 млн доларів іноземних подарунків і контрактів, які, за даними федеральної влади, надійшли з країн, визначених законом як такі, що викликають занепокоєння. Про це повідомляє The Hill.

Іноземне фінансування університетів

Листа у вівторок розіслали Міністерство освіти та Державний департамент США. Його адресували невказаній кількості президентів закладів вищої освіти та членів їхніх керівних органів.

За даними федеральної влади, з 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026 року американські університети прийняли 9 млрд доларів іноземних подарунків і коштів за контрактами. Із цієї суми 900 млн доларів надійшли з таких держав, як Китай, Північна Корея та Росія, які законодавство США визначає як країни, що викликають занепокоєння.

У листі університетам рекомендували посилити нагляд за відносинами з іноземними структурами та уважніше стежити за міжнародною співпрацею.

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Звітність і безпека досліджень

Заступниця держсекретаря США з питань публічної дипломатії Сара Роджерс заявила, що міжнародна наукова співпраця сприяє розвитку знань і дипломатичних зв’язків, однак дослідницьку сферу потрібно захищати від загроз національній безпеці.

Університети вже зобов’язані звітувати про іноземні пожертви, що перевищують 250 тис. доларів. Автори листа закликали заклади забезпечувати точну й своєчасну звітність щодо іноземного фінансування та контрактів, наголосивши, що це важливо для збереження права на майбутнє федеральне фінансування.

Міністерство освіти також звернулося до Конгресу із закликом ухвалити двопартійний законопроєкт DETERRENT Act, який стосується вимог до звітності освітніх установ про іноземні подарунки.

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