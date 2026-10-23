США припинили фінансування AUAF в Афганістані — Deutsche Welle

США припинили фінансування Американського університету Афганістану (AUAF), який залишається одним із небагатьох доступних для афганських жінок шляхів здобути вищу освіту. Кампус закладу в Кабулі перебуває під контролем «Талібану», однак університет продовжував навчання через онлайн-програму. Студенти побоюються, що без фінансування робота AUAF може припинитися, повідомляє Deutsche Welle.

Онлайн-навчання для жінок

В університеті навчаються близько 1 000 студентів, приблизно три чверті з них — жінки. Одна зі студенток, яку DW називає Лайлою задля безпеки, вивчає політологію та міжнародні студії. Після повернення «Талібану» до влади у серпні 2021 року вона навчалася в іншому університеті Кабула, але не змогла завершити семестр через заборону жінкам відвідувати університети, оголошену в грудні 2022 року.

Згодом Лайла отримала стипендію AUAF і почала навчання заново. За її словами, вона приховує онлайн-освіту від більшості людей поза родиною. Її одногрупники використовують псевдоніми та не вмикають камери під час дистанційних лекцій з міркувань безпеки. Студентка також розповіла, що боїться перевірок телефона представниками «Талібану» та можливого затримання через листування з університетом.

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Причини припинення підтримки

Державний департамент США пояснив рішення історією неодноразової відсутності підзвітності університету щодо мільйонів доларів американських платників податків. У 2016 році американські інспектори розпочали перевірку фінансів AUAF, а до 2018 року заявили, що через слабкий бухгалтерський облік не могли точно встановити, як заклад витрачав американську допомогу.

Колишній директор місії USAID в Афганістані Патрік Файн не погодився з поясненням Держдепартаменту. Він визнав, що попередні аудити виявили труднощі університету з виконанням численних правил USAID, однак заявив, що значного шахрайства вони не встановили. За даними американського звіту, станом на 2018 рік США покривали майже 90% витрат AUAF. Держдепартамент зазначив, що університет може шукати інших донорів і партнерів, але відмова у гранті на 25 млн доларів поставила його майбутнє під сумнів.

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