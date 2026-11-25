США привітали сирійську владу з вилученням великої кількості таблеток каптагону на кордоні та перехопленням зброї, призначеної для Лівану. Про це Anadolu Agency повідомило 25 листопада 2026 року.

Заява Центрального командування США

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер у заяві привітав сирійських партнерів із нещодавніми успіхами у протидії незаконному обігу наркотиків і зброї. CENTCOM відповідає за військові операції США на Близькому Сході.

За словами Купера, Сирійське управління з боротьби з наркотиками вилучило значні обсяги каптагону на кордоні. Сили внутрішньої безпеки Сирії також конфіскували зброю, яку, за твердженням CENTCOM, контрабандою переправляли з іранського Корпусу вартових ісламської революції.

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Співпраця Вашингтона й Дамаска

Купер заявив, що ці дії сприяють стабільній, об'єднаній і мирній Сирії та посилюють безпеку й стабільність у регіоні.

Вашингтон розширив співпрацю з Дамаском після падіння режиму Башара Асада 8 грудня 2024 року. За даними агентства, президент США Дональд Трамп зняв комплексні санкції проти Сирії у 2025 році, Конгрес США у грудні 2025 року скасував Акт Цезаря, а в серпні 2026 року Вашингтон скасував визначення Сирії як держави-спонсора тероризму.

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