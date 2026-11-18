Американські енерготрейдери від кінця лютого до серпня 2026 року продали приватним компаніям Куби близько 1,6 млн барелів нафти на суму $230 млн. Про це з посиланням на аналіз даних The Wall Street Journal повідомляє OilPrice.

За даними видання, продажі стали можливими завдяки винятку, який дозволив американським торговельним компаніям постачати паливо кубинським приватним покупцям, але не державним установам. OilPrice стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа на початку року заблокувала кубинські порти, а також тиснула на звичних постачальників пального для острова — Мексику та Венесуелу.

Маржа трейдерів скоротилася

Раніше прибутковість продажу дизеля та бензину на Кубу для трейдерів, зокрема з півдня Флориди, могла сягати 50%, пише OilPrice. Після посилення конкуренції маржа, за даними The Wall Street Journal, знизилася приблизно до 20%.

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Заступник міністра зовнішньої торгівлі та інвестицій Куби Карлос Луїс Мендес у коментарі The Wall Street Journal назвав перетворення США на найбільшого постачальника пального для країни іронічним і неприйнятним. Він також заявив, що американська влада прагне зробити Кубу залежною від палива зі США.

Залежність від нафтопродуктів

Енергетична система Куби значною мірою залежить від нафтопродуктів. За наведеними OilPrice даними Міжнародного енергетичного агентства, вони забезпечують понад 80% виробництва електроенергії, а нафта становить 84% загального енергопостачання країни. Куба видобуває близько 27 тис. барелів нафти на добу за потреби приблизно 100 тис. барелів на добу.

Крім пального, Куба наростила закупівлі сонячного обладнання у США. За даними Бюро перепису населення США, за перші сім місяців 2026 року експорт американських сонячних елементів і модулів на острів перевищив $6,3 млн — на 1070% більше, ніж роком раніше. Водночас імпорт такого обладнання з Китаю скоротився на 83%, хоча Китай, за даними видання, зберігає статус найбільшого постачальника сонячних панелей і модулів для Куби.

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