США продовжили надзвичайні заходи для мережі Пуерто-Рико — The Rio Times

Міністерство енергетики США продовжило два надзвичайні розпорядження для електроенергетичної системи Пуерто-Рико. Документи, видані 6 листопада 2026 року, набули чинності 8 листопада та діятимуть до 5 лютого 2027 року. Про це повідомляє The Rio Times.

Робота генерації та мережі

Перше розпорядження, № 202-25-1F, дозволяє державній енергокомпанії Puerto Rico Electric Power Authority, або PREPA, та її представникам експлуатувати перелічені генерувальні установки. До них належать тимчасові генератори, надані Федеральним агентством з надзвичайних ситуацій США (FEMA), на об’єктах у Сан-Хуані та Пало-Секо. Документ також установлює обмеження роботи цих установок з урахуванням екологічних вимог.

Друге розпорядження, № 202-25-2F, стосується ліній електропередачі. Воно передбачає управління рослинністю та активами, щоб визначені об’єкти передавальної мережі залишалися доступними. За даними міністерства, до 22 жовтня від рослинності розчистили 2186 миль ліній передачі та розподілу електроенергії.

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Відомство також оцінило, що розчищення основних високовольтних маршрутів напругою 115 і 230 кВ може зменшити кількість несприятливих подій більш ніж на 80% та запобігти 1,76 млн перерв у наданні послуг споживачам.

Дефіцит потужностей

Міністерство енергетики США заявляє, що енергосистема острова перебуває у кризі через нестабільні резерви та масштабні відключення. Відомство пов’язує ситуацію з багаторічним відкладеним технічним обслуговуванням, банкрутством власника й оператора системи, а також пошкодженнями після ураганів і землетрусів.

Приватний оператор мережі LUMA Energy повідомив енергетичному регулятору Пуерто-Рико про довгостроковий дефіцит генерувальних потужностей у кілька сотень мегаватів. Від часу попереднього розпорядження на острові відбувалися відключення для балансування навантаження, під час яких без електропостачання залишилися щонайменше 50 тисяч споживачів. Перше розпорядження видали 16 травня 2025 року, а кожне наступне продовження діяло 90 днів.

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