США пропонують дозволити рибальство в заповідній зоні Тихого океану — Mongabay

У США Національна служба морського рибальства (NOAA Fisheries) 9 листопада оприлюднила проєкт правил, які передбачають скасування обмежень на комерційне рибальство в частині Морського національного монумента спадщини тихоокеанських островів. Ініціатива стосується акваторії навколо атолу Джонстон, острова Вейк та острова Джарвіс, повідомляє Mongabay.

Які води можуть відкрити

Згідно з проєктом, комерційне рибальство можуть дозволити на відстані від 50 до 200 морських миль, або приблизно 93–185 кілометрів, від цих островів. Води в межах 50 морських миль залишаться закритими для вилову, щоб захистити середовища існування та види тварин. Загальна площа акваторії, якої стосується пропозиція, становить близько 1 млн квадратних кілометрів.

У NOAA заявили, що нові правила мають підтримати довгострокову стійкість рибальства США та відповідають попереднім директивам адміністрації Дональда Трампа щодо збільшення обсягів рибальства в Тихому океані. Водночас відомство зазначило, що відкриття промислу в монументі може мати лише незначний позитивний вплив на роботу й управління рибальським сектором.

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Заперечення природоохоронців

Громадське обговорення проєкту триватиме до 9 грудня. Природоохоронні активісти розкритикували оцінку NOAA, за якою потенційна шкода культурним ресурсам і охоронюваним видам буде незначною.

За даними Коаліції спадщини тихоокеанських островів, у межах монумента є коралові рифові системи віком близько 5 тисяч років та 165 відомих підводних гір, що є осередками біорізноманіття. Тут мешкають, зокрема, морські птахи, акули, скати, кити й морські черепахи, серед яких є види під загрозою зникнення.

У квітні 2025 року NOAA Fisheries уже оприлюднила лист із закликом дозволити рибальство в частинах цієї охоронюваної акваторії. Тоді природоохоронні організації, представлені юридичною організацією Earthjustice, виграли судову справу, яка зупинила цей процес. Адвокат Earthjustice Девід Генкін заявив, що організація готова знову звернутися до суду для захисту монумента.

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