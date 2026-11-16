США пропонують посилити правила для грін-карт за підтримки роботодавців — Anadolu Agency

Міністерство праці США запропонувало посилити правила для роботодавців, які спонсорують іноземних працівників у межах програм, пов’язаних із грін-картами. Відомство заявило, що зміни мають зміцнити захист американських працівників, повідомляє Anadolu Agency.

Нові вимоги до пошуку кандидатів

За проєктом правила роботодавці мають замінити друковані оголошення про вакансії онлайн-рекрутингом. Вакансії пропонують рекламувати щонайменше 90 календарних днів, а компанії повинні будуть доводити, що добросовісно шукали кваліфікованих американських працівників.

Також проєкт забороняє роботодавцям адаптувати вакансії під іноземних працівників. Міністр праці Кіт Сондерлінг заявив, що чинні норми дозволяли компаніям спонсорувати іноземних працівників без повного врахування кандидатур американців.

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Скасування окремих винятків

Проєкт передбачає скасування адміністративного винятку, який дозволяв не проводити перевірку ринку праці для фізіотерапевтів, медсестер і працівників із винятковими здібностями в науці або мистецтві.

Крім того, роботодавцям, які звільняли американських працівників упродовж попередніх двох років, пропонують заборонити звертатися по сертифікацію для таких самих або подібних посад. У Міністерстві праці назвали ініціативу першим комплексним оновленням програми постійної трудової сертифікації майже за 20 років. Коментарі до проєкту прийматимуть упродовж 60 днів після його публікації у Федеральному реєстрі.

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