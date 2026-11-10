США пропустили огляд прав людини в ООН, засідання перенесли на січень — Channel NewsAsia

У Женеві, Швейцарія, США не взяли участі в засіданні 10 листопада, на якому мали розглянути стан дотримання прав людини в країні за президентства Дональда Трампа. Рада ООН з прав людини вирішила перенести цей розгляд на січень. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Місце американської делегації на засіданні залишилося порожнім. Представник Державного департаменту США заявив, що участь у процедурі означала б схвалення роботи Ради ООН з прав людини. У Вашингтоні назвали цей орган таким, що, на їхню думку, не дотримується власних цінностей і просуває антиамериканську риторику.

США вдруге пропускають процедуру

Вашингтон припинив взаємодію з Радою ООН з прав людини, яка базується в Женеві, торік, заявивши про її упередженість проти Ізраїлю. Це другий рік поспіль, коли США пропускають власний огляд у межах Універсального періодичного огляду ООН. Під час першої каденції Трампа Сполучені Штати подавали звіт у межах цієї процедури.

Універсальний періодичний огляд передбачає, що всі 193 держави-члени ООН раз на кілька років подають звіти щодо прав людини. Інші країни розглядають їх і надають рекомендації, які не мають обов’язкової сили.

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Питання абортів і смертної кари

Згідно з документами ООН, держави планували порушити під час обговорення питання абортів і смертної кари у США. Американські та міжнародні неурядові організації також подали майже 200 матеріалів до ООН, зокрема щодо міграції та расової дискримінації.

Рада ООН з прав людини, до складу якої входять 47 держав, безпосередньо не критикувала ситуацію з правами людини у США. Водночас її призначені експерти порушували питання щодо депортацій мігрантів. Вашингтон заявляв, що депортації здійснювали відповідно до американського імміграційного законодавства.

Правозахисники закликали Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка провести брифінг щодо ситуації у США навіть без участі Вашингтона. Водночас один із дипломатів зазначив, що держави не поспішають вступати в конфронтацію зі Сполученими Штатами та сподіваються на їхнє повернення до процедури за два роки.

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