Адміністрація Трампа у США планує продовжити роботу над обмеженням імпорту китайського обладнання для дата-центрів, попри заперечення Amazon, Google, Meta та інших американських технологічних компаній. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Обмеження для оптичних трансиверів

У серпні повідомлялося, що Федеральна комісія зі зв’язку США прагне заборонити ввезення до країни нових моделей китайських оптичних трансиверів. Це обладнання передає дані оптоволоконними кабелями всередині дата-центрів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Причиною можливого обмеження названо міркування національної безпеки. Ініціатива стосується саме нових моделей китайських оптичних трансиверів.

Позиція технологічних компаній

За даними видання, Amazon, Google, Meta, CoreWeave та Cisco разом із Microsoft раніше цього року зустрічалися з представниками Білого дому. За словами двох обізнаних із ситуацією людей, керівники компаній заявили посадовцям, що американським фірмам може знадобитися до десяти років для виконання вимог будь-якого такого мандата.

Читай нас у