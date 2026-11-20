США провели перший в історії аукціон прав оренди ділянок морського дна для освоєння критичних мінералів біля Американського Самоа. Найвищі ставки за дві ділянки федерального морського дна становили загалом 6 млн доларів, повідомляє Anadolu Agency.

Торги охоплювали дві ділянки загальною площею приблизно 31,5 млн акрів, або 12,7 млн гектарів. Вони розташовані за 241–386 км на схід від Паго-Паго. Єдиним учасником стала компанія Wetstone US Ventures, яка запропонувала по 3 млн доларів за кожну ділянку, заявили в Міністерстві внутрішніх справ США.

Рішення суду

Аукціон відбувся попри рішення федеральної судді на Гаваях Джилл Отаке, яка раніше цього тижня скасувала екологічне погодження проєкту. Як повідомила The Guardian, суд дійшов висновку, що органи влади не оцінили належним чином можливий вплив робіт на види, захищені Законом США про зникаючі види.

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У рішенні зазначено, що Національна служба морського рибальства США не намагалася розглянути потенційні наслідки для таких видів. Продаж прав оренди також викликав заперечення з боку жителів тихоокеанських островів та екологічних організацій.

Позиції сторін

Міністерство внутрішніх справ назвало аукціон кроком до посилення мінеральної безпеки США та зменшення залежності від контрольованих іншими країнами ланцюгів постачання. Міністр внутрішніх справ Дуг Бергам заявив, що це перший продаж прав оренди для освоєння критичних мінералів в океані Тихоокеанського регіону в історії США.

Екологічна юридична організація Earthjustice вважає проведення аукціону незаконним після судового рішення та має намір домагатися скасування договорів оренди. Їхній початковий строк дії становить 20 років, однак вони не надають негайного дозволу на видобуток. Для майбутньої розвідки, випробувань або комерційного видобування будуть потрібні додаткові екологічні перевірки й регуляторні дозволи.

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