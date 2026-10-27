США розпочали переговори з військовою владою М’янми — Deutsche Welle

США провели два раунди переговорів із військовою владою М'янми, яка прийшла до влади після перевороту 2021 року. Як повідомляє Deutsche Welle, представник Держдепартаменту Майкл Венс, за наявними повідомленнями, від вересня зустрічався з м'янмськими посадовцями у Нейп'їдо, а згодом — у Токіо раніше цього місяця.

Вашингтон прагне обговорити боротьбу з онлайн-центрами шахрайства, домогтися звільнення ув'язненого американського бізнесмена Адама Кастільйо та потенційно отримати доступ до рідкісноземельних ресурсів М'янми. Наразі ринок цих цінних мінералів контролює Китай.

ЄС зберігає санкції

Європейський Союз не визнає легітимності військового режиму М'янми та не змінив позиції після виборів 2025/2026 років, за підсумками яких військовий керівник Мін Аун Хлайн став президентом. Військові й надалі контролюють політичну систему країни.

Після перевороту в лютому 2021 року ЄС призупинив пряму фінансову допомогу уряду М'янми, запровадив адресні санкції та різко обмежив дипломатичні контакти з військовою владою. Обмеження поширюються на 105 осіб і 22 суб'єкти, пов'язані з військовими; у квітні їх продовжили ще на 12 місяців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас Брюссель надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним людям і біженцям-рохінджа та підтримує громадські організації. ЄС також не скасував для М'янми преференційний доступ до торгівлі через можливі наслідки для працівників швейної галузі, серед яких переважають молоді жінки. Обсяг двосторонньої торгівлі товарами торік становив близько 4 млрд євро.

Контакти з іншими країнами

Країни Південно-Східної Азії також дедалі частіше ставлять під сумнів політику ізоляції м'янмських генералів. Кілька держав уже поновили прямі дипломатичні контакти. Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеу минулого тижня привітав відновлення діалогу Вашингтона з владою М'янми.

Громадянська війна, що розпочалася після перевороту, забрала, за наявними оцінками, близько 100 тисяч життів. За даними ООН, понад 4 млн людей стали внутрішньо переміщеними, а повстанські угруповання контролюють або оскаржують контроль над значними територіями країни. Експертка Крістіна Кіронска зазначила, що найважливіші райони видобутку рідкісноземельних металів контролюють уже не військові, а етнічні повстанські сили, зокрема Організація незалежності Качину.

Читай нас у