Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США до травня 2026 року схвалило продаж китайським компаніям, зокрема Alibaba і Tencent, понад 879 тисяч чипів для штучного інтелекту. Про це повідомляє CNBC з посиланням на документи, оприлюднені Комітетом Палати представників США із закордонних справ.

Ліцензії на постачання

Згідно з документами, частина схвалених Бюро промисловості та безпеки ліцензій стосувалася продажу компаніям, які Міністерство оборони США визначає як Chinese Military Companies — китайські військові компанії.

Комітет повідомив, що його голова Браян Маст скористався повноваженнями, передбаченими Законом про реформу експортного контролю, щоб оприлюднити дані про заявки Nvidia та Advanced Micro Devices на експортні ліцензії для КНР.

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Запити та контроль експорту

За словами Маста, станом на травень було подано запити на продаж Китаю 3,4 мільйона американських ШІ-чипів, пов’язаних із продукцією Nvidia та Advanced Micro Devices.

Упродовж тижнів після відставки Дженсена Хуанга республіканці й демократи в Конгресі закликали ухвалити законодавство, яке посилило б експортний контроль за продажем передових ШІ-чипів Китаю та іншим противникам США.

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