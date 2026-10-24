США скорочують штат чотирьох посольств через загрози з боку Ірану — PBS NewsHour

Держдепартамент США скорочує персонал посольств у Йорданії, Лівані, Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах після отримання розвідданих про посилення Іраном спроб атакувати американський персонал. Про це повідомляє PBS NewsHour з посиланням на Associated Press, американських посадовців і меморандум розвідки.

Розвіддані про загрози

Директор Національної розвідки США Джей Клейтон у меморандумі, надісланому держсекретарю Марко Рубіо, заявив, що його служби отримали дані про суттєве посилення Іраном зусиль із націлювання на персонал США. За словами Клейтона, підготовка Іраном смертельних атак проти громадян Сполучених Штатів досягла просунутої стадії як на Близькому Сході, так і в окремих інших країнах.

Associated Press отримало копію меморандуму. Троє американських посадовців, які говорили на умовах анонімності через чутливість питання, підтвердили, що документ надіслали Рубіо як державному секретарю та раднику з національної безпеки.

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Посольства залишаться відкритими

Посольства в Йорданії, Лівані, Катарі та ОАЕ вже працювали в режимі обмежених операцій, який передбачав зменшену кількість персоналу. Вони продовжать роботу, а співробітників у цих чотирьох країнах не зобов’язують виїжджати.

Водночас у Саудівській Аравії у середу працівникам США, чия присутність не є критично необхідною, та членам їхніх сімей наказали залишити країну. Американські посадовці пов’язали кадрові зміни в посольствах також із загрозами з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів. Під час оголошення про скорочення персоналу Держдепартамент прямо вказував на зростання загрози від хуситів, не згадуючи безпосередніх загроз з боку Ірану.

Посадовці США категорично заперечують, що ці заходи пов’язані з можливими новими ударами США та Ізраїлю по Ірану. За даними іранського державного телебачення, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції цього тижня знову погрожували атакувати американські бази в регіоні, якщо США й надалі допомагатимуть супроводжувати комерційні судна через Ормузьку протоку.

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