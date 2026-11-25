США спільно з Мексикою, Коста-Рикою та Ямайкою прийматимуть жіночий чемпіонат світу з футболу 2031 року. Рішення на позачерговому конгресі підтвердила ФІФА, а спільна заявка чотирьох країн не мала конкурентів. Про це повідомляє Korea Herald.

Президент США Дональд Трамп у вівторок написав у соціальних мережах, що пишається оголошенням про проведення турніру у Сполучених Штатах. Він подякував президентові ФІФА Джанні Інфантіно та його команді за роботу над проведенням змагання.

Заява Трампа

Трамп заявив, що жодна країна не підходить для проведення найбільшої жіночої спортивної події в історії краще за США. Він також висловив переконання, що турнір принесе країні економічні вигоди для майбутніх поколінь і продемонструє американську винятковість.

Видання зазначає, що ці слова розцінили як підтримку Інфантіно напередодні виборів президента ФІФА, запланованих на березень наступного року. Інфантіно очолює організацію з 2016 року та переобирався без опозиції. За даними Korea Herald, на наступних виборах він уперше зіткнеться з конкуренцією з боку президента Французької федерації футболу Філіппа Діалло та колишнього президента Японської футбольної асоціації Кодзо Тасіми.

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Суперечки навколо президента ФІФА

Тісні відносини Інфантіно з Трампом неодноразово викликали суперечки у футбольному середовищі. Президент ФІФА був присутній на інавгурації Трампа в січні 2025 року та співпрацював із Білим домом у підготовці до чемпіонату світу, зокрема обговорював створення робочої групи Білого дому з питань турніру.

У грудні 2025 року Інфантіно вручив Трампу першу Премію миру ФІФА. Під час чемпіонату світу 2026 року в Північній Америці щодо нього лунали звинувачення у політичному фаворитизмі після скасування обов'язкової одноматчевої дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Видання також повідомило про витік документів щодо плану передати комерційні права на турніри ФІФА комерційній структурі на 96 років і залучити 20 млрд доларів приватних інвестицій. Згідно з цими документами, ФІФА не проводила відкритого тендеру та спершу вела переговори з Affinity Partners Джареда Кушнера, а згодом обрала головним інвестором Thrive Capital, якою керує його молодший брат Джошуа Кушнер.

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