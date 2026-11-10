США стануть першою країною, що відмовиться від огляду прав людини в ООН — CBS News

Сполучені Штати 10 листопада в Женеві, Швейцарія, мають стати першою країною, яка повністю відмовиться від регулярного огляду ситуації з правами людини в Раді ООН з прав людини з часу її створення близько двох десятиліть тому. Про це повідомляє CBS News.

Огляд без участі США не відбудеться

Рада ООН з прав людини регулярно оцінює стан прав людини в усіх 193 державах-членах ООН, зазвичай раз на чотири-п’ять років. Процедура має назву універсального періодичного огляду: національна делегація презентує свою позицію, відповідає на запитання представників інших країн і отримує рекомендації.

У Раді ООН заявили, що для проведення огляду потрібна участь представників країни, яку оцінюють. За відсутності національної делегації процедуру не можна продовжити.

США вже пропустили призначену дату такого огляду торік. Заплановану на листопад 2025 року процедуру перенесли на 10 листопада, сподіваючись, що американська влада змінить свою позицію, однак цього не сталося.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Держдепартаменту та реакція правозахисників

Адміністрація президента Дональда Трампа минулого року вийшла зі складу Ради ООН з прав людини. Вона звинуватила орган в упередженості проти США та Ізраїлю, а також заявила, що Рада не дотримується цінностей, які просуває.

Речник Державного департаменту США в коментарі Associated Press заявив, що Вашингтон не вважає цей орган авторитетним. Він також звинуватив Раду в антиамериканській риториці та нездатності засуджувати найтяжчі порушення прав людини.

Правозахисники розкритикували рішення США. Директор програми прав людини Американського союзу захисту громадянських свобод Джаміль Даквар повідомив, що він і його союзники закликали керівника ООН з прав людини представити на початку наступного року оновлену інформацію про ситуацію з правами людини у США. Ерік Тістуне, який був першим секретарем Ради, зазначив, що відмова США може позначитися на авторитеті системи огляду.

Читай нас у