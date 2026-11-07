США створять групу для обмеження сухопутних маршрутів Ірану — Jerusalem Post

Центральне командування США (CENTCOM) планує оголосити про створення спеціальної групи для посилення обмежень на переміщення Іраном передових систем озброєння та інших підсанкційних матеріалів. Її діяльність стосуватиметься сухопутних кордонів Ірану та Каспійського моря.

Оголошення CENTCOM

Як повідомила Jerusalem Post, Reuters ознайшлося із заявою CENTCOM до її оприлюднення. За даними агентства, командування США мало оголосити про нову групу пізніше в суботу.

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У матеріалі зазначається, що про створення цієї групи раніше не повідомляли. Інших подробиць щодо її складу, повноважень або механізмів роботи джерело не наводить.

Розширення обмежень

Нова група має доповнити багатомісячну морську блокаду Ірану, про яку йдеться в повідомленні. Її метою є посилення зусиль Вашингтона з обмеження переміщення озброєнь і санкційних матеріалів через сухопутні маршрути та Каспійське море.

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