Центральне командування США 7 листопада оголосило про створення Task Force Iron Gate — групи приблизно з 20 цивільних і військових фахівців, що базуватиметься в Тампі, штат Флорида. Як повідомляє OilPrice, вона координуватиме роботу з іншими американськими відомствами, щоб перешкоджати Ірану використовувати сухопутні кордони та Каспійське море для перевезення передових систем озброєнь, товарів подвійного призначення й підсанкційних матеріалів, а також для отримання доходів, які Вашингтон вважає незаконними.

Морські обмеження

У CENTCOM заявили, що нова група має посилити морські обмеження щодо іранських портів. За оцінкою командування, ці обмеження не дали Ірану експортувати сиру нафту на суму понад 25 млрд доларів.

Попри західні санкції Іран продовжує отримувати обладнання військового призначення. За даними розслідування Reuters, на яке посилається видання, з січня 2025 року до червня 2026 року країна імпортувала щонайменше на 2 млрд доларів обладнання, вибухівки та важких вантажівок. Вантажі надходили суднами через Каспійське море з Росії — держави-агресора, автотранспортом із Центральної Азії та вантажними літаками з Китаю.

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Опитані виданням аналітики вважають, що Task Force Iron Gate може поліпшити обмін розвідувальними даними та допомогти виявляти компанії й посередників, залучених до іранських закупівель. Водночас вони сумніваються, що ініціатива зможе істотно обмежити перевезення без співпраці держав регіону.

Каспійські та сухопутні маршрути

Каспійське море є складним напрямком для США, оскільки його узбережжя мають Іран, Росія, Азербайджан, Казахстан і Туркменістан. Сполучені Штати не мають прямого територіального доступу до цього замкненого моря. За даними Lloyd's List Intelligence, у серпні кількість активних суден під російським та іранським прапорами в Каспії зросла на 21% у річному вимірі. Водночас це саме по собі не свідчить про збільшення військових перевезень.

Маршрут також обмежують мілководдя, недостатня портова інфраструктура та вузькі місця на залізниці. За даними іракських посадовців, яких цитує Ynetnews, Ірак не погодився на прохання США закрити всі, крім двох, пунктів пропуску на кордоні з Іраном. Пакистан 17 жовтня призупинив комерційну торгівлю через два ключові переходи. Водночас анонімний пакистанський посадовець заявив RFE/RL, що неофіційна торгівля тривала, але редакція не змогла незалежно це перевірити.

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